18.03.2018, 05:58 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

London (dpa) - Ein Mann ist nach seinem Rauswurf aus einem Nachtclub in Gravesend im Süden Englands mit seinem Auto in das Lokal gerast und hat dabei mehrere Menschen verletzt. Dem Ganzen war ein Streit vorangegangen, in dessen Folge der Mann aus dem Nachtclub gewiesen wurde, twitterte die Polizei in der Grafschaft Kent in der Nacht. Die genaue Zahl der Verletzten wurde nicht genannt. Der Mann wurde festgenommen.