Unwetter behindern Straßenverkehr in Hessen

18.03.2018, 09:19 Uhr | dpa

Sturm, Schnee und Glätte haben in Nordhessen für zahlreiche Unfälle und Verkehrsstörungen gesorgt. Zwischen 100 und 150 Bäume seien in der Nacht auf Sonntag im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Nordhessen auf Fahrbahnen gefallen, teilte die Polizei mit. Einige Straßen mussten gesperrt werden. Straßenmeistereien und Feuerwehren waren demnach auch am Morgen im Dauereinsatz. Darüber hinaus haben sich mehrere Autos in Schneeverwehungen festgefahren oder sind in Straßengräben gerutscht. Verletzt wurde bisher niemand.

Auch in Osthessen meldete die Polizei viele umgestürzte Bäume auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, die zum Teil zu Straßensperrungen führten.