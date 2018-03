SPD will breiten Konsens für neue Hamburger Fraktionsspitze

18.03.2018, 09:29 Uhr | dpa

Bei der Neuaufstellung ihrer Fraktionsspitze in der Hamburgischen Bürgerschaft will die SPD einen breiten Konsens erreichen. Das erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Dirk Kienscherf, auf dpa-Anfrage. Am 21. März wird die Fraktion zusammenkommen, um über den weiteren Ablauf zu beraten. Eine Entscheidung ist nach Angaben einer Sprecherin aber an dem Tag noch nicht zu erwarten. Zuletzt wurde vor allem der G20-Ausschussvorsitzende Milan Pein als Nachfolger des SPD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Dressel gehandelt.

Wegen des Wechsels des bisherigen Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) nach Berlin dreht sich in Hamburg ein Personalkarussell: Finanzsenator Peter Tschentscher soll Bürgermeister werden, SPD-Fraktionschef Dressel die Leitung der Finanzbehörde übernehmen. Doch bis dahin bleibe er als Fraktionsvorsitzender im Amt, betonte Kienscherf.