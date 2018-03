Zahlreiche Einsätze für Seenotretter in Schleswig-Holstein

18.03.2018, 09:38 Uhr | dpa

Sturm und Hochwasser haben den Seenotrettern in Schleswig-Holstein am Samstag viel Arbeit bereitet. Wohl aufgrund von starkem Ostwind prallte am Samstagnachmittag im Hafen der nordfriesischen Halbinsel Nordstrand eine Autofähre gegen eine Wand, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Mit Unterstützung der Feuerwehr sei eingelaufenes Wasser aus der Fähre abgepumpt werden müssen. Verletzt wurde niemand. Darüber hinaus haben sich laut DGzRS-Informationen vor allem im Meeresarm Schlei und in der Kieler Förde zahlreiche Boote losgerissen, die wieder zurückgeholt und vertäut werden mussten.