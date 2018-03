Bis die Gemeinde lacht: Witze und mehr am Ostersonntag

18.03.2018, 09:48 Uhr | dpa

Das Osterlachen ist eine alte kirchliche Tradition. Der evangelische Bremer Pastor Jörg Mosig lässt den Brauch aus dem Mittelalter in seiner Kirche im Stadtteil Alt-Hastedt wieder aufleben. Er erzählt am Ostersonntag Blondinen- und Pastorenwitze von der Kanzel. Es wird herzhaft gelacht am Tag, an dem die Kirche sich freut über die Auferstehung Jesu Christi. Von Klamauk ist das Osterlachen weit entfernt. "Es geht um die Freude", sagt der 49-jährige Theologe, der den Brauch bei Aufenthalten in England erlebte und mitbrachte. Doch beschränkt sich Mosig in seiner Predigt und im festlichen Gottesdienst am Ostersonntag bei weitem nicht aufs Witze-Erzählen. Es geht auch und vor allem um die frohe Botschaft.