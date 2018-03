18.03.2018, 10:58 Uhr | dpa

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Saalfeld von vier Männern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Nachdem ihn einer der Täter mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt hatte, traten die anderen Männer ihrem Opfer ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Der Attacke vorangegangen war den Angaben zufolge ein Streit zwischen dem 26-Jährigen und einem der späteren Angreifer in einer Gaststätte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.