Zwölfjähriger Junge in Chemnitz verschwunden

18.03.2018, 10:58 Uhr | dpa

Die Chemnitzer Polizei sucht seit Samstag nach einem verschwundenen Zwölfjährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Leon habe am Freitag gegen 14.30 Uhr die Schule verlassen, sei aber nicht nach Hause gekommen, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Die Eltern meldeten sich dann Samstagmittag bei der Polizei, sagte ein Polizeisprecher. Die Suche dauert an und erstreckt sich auch auf das einige Kilometer entfernte Flöha (Mittelsachsen), wo es Bekannte und Anlaufpunkte geben könnte. Leon ist etwa 1,50 Meter groß und schlank, hat dunkelblondes Haar und mit Jeans und einer braun-grünen Winterjacke mit Fellkapuze bekleidet.