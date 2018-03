18.03.2018, 12:19 Uhr | dpa

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Magdeburg ist am Samstag ein sechsjähriges Mädchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sah eine 52 Jahre alte Frau beim Ausparken zwar die Mutter, das kleine Kind aber nicht. Das Mädchen wurde umgefahren und blieb unter dem Fahrzeug liegen. Rettungskräfte versorgten es und brachten es in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.