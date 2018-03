Erstmals mehr als 10 000 Besucher bei Telemann-Festtagen

18.03.2018, 12:19 Uhr | dpa

Die diesjährigen Magdeburger Telemann-Festtage haben so viele Menschen begeistert wie noch nie zuvor. Trotz weniger Veranstaltungen im Vergleich zu 2016 seien erstmals mehr als 10 000 Besucher gekommen, teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Vor zwei Jahren seien es rund 8500 Gäste gewesen. "Der enorme Zuspruch und ein begeistertes Publikum bestärken uns in dem Vorhaben, das Musikfest ab 2021 jährlich zu veranstalten", erklärte Carsten Lange, Leiter des Zentrums für Telemann-Pflege und -Forschung, laut Mitteilung. Vor allem international bekomme das Festival immer mehr Aufmerksamkeit. Es seien unter anderem Musikbegeisterte aus Skandinavien, Großbritannien und Japan gekommen.

Die 24. Festtage unter dem Motto "Voller Poesie - Telemann und die Literatur" hatten am 9. März begonnen. Zu den rund 40 Veranstaltungen waren mehr als 400 Künstler und Wissenschaftler aus etwa 20 Ländern angereist. Es habe Opernaufführungen, Wandelkonzerte, Stadtrundgänge und eine internationale Konferenz gegeben, hieß es.

Den Angaben zufolge ist der Internationale Telemann-Wettbewerb, der im Wechsel mit den Festtagen veranstaltet wird, für den Zeitraum vom 9. bis 17. März 2019 vorgesehen. Die 25. Telemann-Festtage seien vom 13. bis 22. März 2020 geplant, hieß es.