Betrunkene Autofahrerin streift Bus und flüchtet

18.03.2018, 12:38 Uhr | dpa

Auf winterglatter Fahrbahn ist eine betrunkene 27 Jahre alte Autofahrerin am Sonntagmorgen bei Deißlingen (Kreis Rottweil) ins Schleudern geraten, hat einen entgegenkommenden Bus gestreift und ist dann geflüchtet. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei vom Sonntag ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Danach wollte die 27-Jährige von der Bundesstraße 27 auf die Bundesstraße 14 wechseln. Die junge Frau kam mit ihrem Auto von der Straße ab und blieb in dem mit Schnee bedeckten Grünstreifen stecken. Sie wurde dort von der Polizeistreife gestellt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem erwartet sie noch ein Strafverfahren für die Alkoholfahrt, den verursachten Unfall und die Unfallflucht.