500 000 Euro Schaden nach Feuer: Wohnungen unbewohnbar

18.03.2018, 12:38 Uhr | dpa

Ein Feuer in der Münchner Innenstadt hat in der Nacht zum Sonntag einen Schaden von mindestens 500 000 Euro angerichtet. Fünf Wohnungen waren nach Angaben der Feuerwehr vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Zwei Personen wurden mit einer Drehleiter aus dem fünfstöckigen Gebäude befreit. Der 53-jährige Besitzer der Brandwohnung wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. 16 Bewohner kamen während des Einsatzes in einem Großraumrettungswagen unter. Einige Nachbarn durften wegen des Rauchs zunächst nicht in ihr Zuhause zurückkehren. Die Brandursache soll nun die Kriminalpolizei ermitteln.