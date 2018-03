18.03.2018, 13:48 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Senden (Landkreis Neu-Ulm) sind fünf Menschen verletzt worden. Auf der schneebedeckten Straße war die 18 Jahre alte Fahrerin ins Schleudern geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen kam demnach von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen mehrere Bäume. Ersthelfer mussten am späten Samstagabend einige der Insassen befreien. Eine 16-jährige Mitfahrerin musste in einem Krankenhaus versorgt werden.