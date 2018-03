Bäume umgestürzt: 60 Menschen aus Gaststätten gerettet

18.03.2018, 13:58 Uhr | dpa

In Südthüringen mussten in der Nacht zu Sonntag 60 Menschen gerettet werden, die wegen des Sturms in Gaststätten gestrandet waren. Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr in Brotterode-Trusetal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ausrücken. Umgestürzte Bäume hatten die Zufahrtsstraßen zu den beiden Gaststätten im Wald blockiert, wie die Freiwillige Feuerwehr Trusetal auf ihrer Facebook-Seite berichtete.

Weitere Bäume drohten den Angaben zufolge umzustürzen. Das Deutsche Rote Kreuz habe einen Versorgungsplatz eingerichtet, an dem die Geretteten medizinisch betreut worden seien. Die Feuerwehr nannte es unverantwortlich, dass die Veranstaltungen in den beiden Lokalen trotz Orkanwarnung nicht abgesagt worden seien.