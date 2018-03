Ausstellung in Gotha zu "Spitzen von Renaissance bis Rokoko"

18.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Eine Sonderausstellung im Herzoglichen Museum in Gotha zeigt seit dem Wochenende "À la mode - Spitzen von Renaissance bis Rokoko". In der Schau sind unter anderem Porträts zu sehen, in denen Spitzen-Verzierungen der Kleidung und Spitzen-Accessoires den Status und Wohlstand der abgebildeten Personen wiedergeben, wie die Stiftung Friedenstein mitteilte.

Ihnen gegenübergestellt sind ausgewählte Spitzen aus der Sammlung Alfred Freiherr zu Hennebergs, die sich seit 1942 im Gothaer Schlossmuseum befindet. Zu sehen sei "die modisch-stilistische Entwicklung von der geometrisch-linearen Reticella-Spitze der Renaissance bis zur duftigen Rokoko-Tüllspitze", hieß es.

Parallel zu der Sonderausstellung präsentiert die Stiftung im Fächerkabinett des Herzoglichen Museums eine Auswahl von Spitzenfächern aus der Sammlung des Herzogs August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1772-1822) und der Stiftung Ute Michaels. Diese trägt den Titel "Echt(e) Spitze - Spitzenfächer aus vier Jahrhunderten".