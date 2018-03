18.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Ein toter Wolf ist in einem Stall auf einem Privatgelände in einem Ortsteil von Hohendubrau (Landkreis Görlitz) am Samstag gefunden worden. Das Tier sei äußerlich unverletzt, teilte die Polizei in Görlitz am Sonntag mit. Beamte und Experten des Wolfsbüro Lupus hatten den zuständigen Jäger informiert. Als Todesursache wird eine Erkrankung an Räude vermutet. Der Kadaver soll nun in einem Speziallabor untersucht werden.