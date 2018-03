Rückgabe oder flexible Nutzung von Fernreisetickets möglich

18.03.2018, 15:19 Uhr | dpa

Bahnkunden, die ihre bereits gebuchte Fernzug-Fahrt am Sonntag wegen des winterbedingten Verkehrschaos in Mitteldeutschland nicht antreten, können ihre Fahrscheine gebührenfrei zurückgeben. Die Tickets seien aber auch bis eine Woche nach Störungsende flexibel nutzbar und Sitzplatzreservierungen könnten umgetauscht werden, teilte die Deutsche Bahn in Berlin am Sonntag mit. Die Kulanz werde Fahrgästen im Fernverkehr von und nach Halle/Saale, Leipzig, Flughafen Halle/Leipzig, Magdeburg, Braunschweig, Helmstedt, Dessau, Köthen, Riesa und Dresden gewährt.

Am Leipziger Hauptbahnhof und dem Knotenpunkt Halle gab es auch am Sonntag wegen Schneeverwehungen noch Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr. Es kam zu Ausfällen, Teilausfällen und Verspätungen. Wegen starken Schneefalls und eingefrorener Weichen konnte der Leipziger Bahnhof seit Samstagmorgen weder von Fern- noch von Regionalzügen angefahren werden. ICE- und IC-Züge waren umgeleitet worden, S-Bahnen so nah wie möglich herangefahren.