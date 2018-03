Raser überholt Videowagen der Polizei

18.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Zu flottes Überholmanöver mit Folgen: Ein junger Raser hat in Bremen mit viel zu hoher Geschwindigkeit einen Videowagen der Polizei überholt. Die Beamten nahmen in der Nacht zum Samstag sofort die Verfolgung des 21-Jährigen auf und dokumentierten alle weitere Verstöße. Zwischenzeitlich raste der Mann mit seinem Wagen mit 170 Stundenkilometern in einer Zone, in der 70 erlaubt waren. Mit Hilfe weiterer Streifenwagen wurde der 21-Jährige nach Polizeiangaben vom Sonntag gestoppt. Ihm drohen ein dreimonatiges Fahrverbot und eine empfindliche Geldstrafe.