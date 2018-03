26 500 Besucher bei Messe "Reiten-Jagen-Fischen"

18.03.2018, 17:49 Uhr | dpa

Nach dreitägiger Dauer ist am Sonntag in Erfurt die 20. Messe "Reiten-Jagen-Fischen" zu Ende gegangen. Trotz widriger Wetterverhältnisse seien 26 500 Besucher gezählt worden, teilte die Messe Erfurt mit. Die meisten Besucher kamen den Angaben zufolge aus Thüringen, dahinter folgten Sachsen-Anhalt, Sachsen, Niedersachsen und Hessen. 233 Aussteller aus elf Ländern hatten ihre Produkte und Dienstleistungen auf 48 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentiert.

"In 20 Jahren Messegeschichte der Reiten-Jagen-Fischen hatten wir noch nie vergleichbare Wetterbedingungen mit Schnee und Eis", sagte Messe-Geschäftsführer Michael Kynast. Dass dennoch so viele Besucher den Weg nach Erfurt angetreten hätten zeige, wie wichtig den Thüringern und den Besuchern aus den umliegenden Bundesländern die Themen seien. Die 21. "Reiten-Jagen-Fischen" wird vom 29. bis 31. März 2019 in den Erfurter Messehallen stattfinden.