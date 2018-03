Innenminister Wöller für Ausweitung der Grenzkontrollen

18.03.2018, 18:18 Uhr | dpa

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) unterstützt die Pläne zu den Grenzkontrollen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Wenn der Schutz der EU-Außengrenzen nur unzureichend funktioniert, sind Kontrollen an den deutschen Grenzen umso wichtiger", sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Der Schutz der Bevölkerung habe Priorität.

Auch in Sachsen brauche es mehr Präsenz der Bundespolizei an den Grenzen. "Denn auch an den östlichen Außengrenzen nach Polen und Tschechien sind verstärkt Schleuserbanden aktiv." Ein besserer Grenzschutz wäre "ein klares Signal, sowohl an die Kriminellen" als auch die Bürger.

Seehofer hatte in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" erklärt, die wiedereingeführten Grenzkontrollen auf unbestimmte Zeit fortsetzen und noch ausweiten zu wollen. "Die Binnengrenzkontrollen müssen so lange ausgeführt werden, solange die EU es nicht schafft, die Außengrenzen wirksam zu schützen und zu kontrollieren. Auf absehbare Zeit sehe ich im Augenblick nicht, dass ihr das gelingen wird."