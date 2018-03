René Wilke ist neuer Oberbürgermeister in Frankfurt (Oder)

Der Linken-Politiker René Wilke ist am Sonntag zum neuen Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) gewählt worden. In der Stichwahl setzte er sich gegen den bisherigen Amtsinhaber durch. Der bisherige Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) erhielt 37,5 Prozent der Stimmen; auf seinen derzeit im Potsdamer Landtag sitzenden Herausforderer kamen 62,5 Prozent, wie die Stadt nach Vorlage des vorläufigen Endergebnisses mitteilte. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,7 Prozent. In der Stadt waren knapp 49 000 Menschen zur Wahl aufgerufen.