Bundespräsident beendet Deutschland-Tour in Rheinland-Pfalz

19.03.2018, 01:28 Uhr | dpa

Mit einem Besuch in Rheinland-Pfalz schließt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Antrittsreise quer durch Deutschland ab. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt besucht er heute bedeutende "Orte der Demokratie" - das ist das Motto der Tour. Steinmeier startet im Hambacher Schloss, wo er Festredner der 175-Jahr-Feier der IHK Pfalz ist. In Mainz besucht er das Gutenberg-Museum mit Gutenberg-Bibel und hält bei der Festveranstaltung zu 225 Jahren Mainzer Republik im Landtag eine Rede. Es wird erwartet, dass er dabei eine Bilanz seines ersten Jahres zieht. Der Besuch endet am Dienstag in Rheinhessen und im Westerwald.