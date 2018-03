Bundespräsident

Steinmeier: Zukunft der Demokratie ist wichtigstes Thema

19.03.2018, 17:49 Uhr | dpa

Nach einem Jahr Amtszeit hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Zukunft der Demokratie als sein wichtigstes Anliegen genannt. "Ich glaube, was das wichtigste Thema angeht, (...) das wird das Thema Demokratie, Zukunft der Demokratie - und wie ermutigen wir Menschen, Verantwortung in der Demokratie zu übernehmen", sagte Steinmeier am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz am Rande seines Antrittsbesuchs in Rheinland-Pfalz. "Das wird das Thema sein und bleiben."

Beste Erinnerungen hat der Bundespräsident an sein erstes Amtsjahr "angefangen von der Vereidigung bis hin zum ersten Staatsbesuch". Besonders beeindruckt war er von Ehrenamtlern beim Bürgerfest im Schloss Bellevue: "Das Schönste, was mir in Erinnerung bleiben wird über all die Jahre, wird der Empfang von Ehrenamtlichen sein, Menschen, die sich überall in der ganzen Republik einsetzen", sagte Steinmeier. Er nannte als Beispiel den Einsatz für Hausaufgabenhilfe, Feuerwehr, Rotes Kreuz oder das Kümmern um Sterbende. "4500 Menschen, allesamt Menschen, die sich um mehr kümmern als um sich selbst."