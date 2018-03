19.03.2018, 07:18 Uhr | dpa

In Westerrade im Kreis Segeberg ist ein leerstehendes Zweifamilienhaus abgebrannt. Um kurz nach Mitternacht am Montag schlugen Flammen aus dem Dach des Hauses, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte. Die Bauweise des Daches habe es den Einsatzkräften erschwert, an die Brandherde zu gelangen. Über mehrere Stunden bekämpften dem Einsatzleiter zufolge rund 160 Feuerwehrleute die Flammen. Es sei aber nicht gelungen, das ältere Haus zu retten. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar.