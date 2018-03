Polizei sucht verschwundenen 82-jährigen Radler

19.03.2018, 07:39 Uhr | dpa

Ein 82-Jähriger aus dem niedersächsischen Nienburg ist seit Sonntagmittag mit seinem Fahrrad verschwunden. Die Polizei suchte am Sonntagabend mit einem Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera nach dem Vermissten - bislang vergeblich. "Wir gehen jetzt erstmal vom Allerschlimmsten aus", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Der Rentner sei am frühen Nachmittag von seinem Wohnort losgefahren und seitdem trotz strenger Minustemperaturen weder in Nienburg noch in umliegenden Dörfern gesehen worden. Es gebe Hinweise, dass der Mann auf den Feldwegen unterwegs gewesen sei.