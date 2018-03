96 Schulen im Land sind technik-freundlich

19.03.2018, 07:48 Uhr | dpa

Schülerinnen und Schüler nehmen an einer Schule am IT-Unterricht teil. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv (Quelle: dpa)

96 Schulen sind in Rheinland-Pfalz bislang als technik-freundliche Schulen ausgezeichnet worden. Zu den Kriterien gehört, dass die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik deutlich herausgehoben und in diesen Fächern Zusatzangebote angeboten werden. Außerdem sollen besonders Mädchen für diese Fächer begeistert werden. Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums in Mainz auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Bisher erhielten 45 Gymnasien, 23 Grundschulen, zehn Realschulen plus, zehn Integrierte Gesamtschulen und acht Berufsbildende Schulen die Auszeichnung.