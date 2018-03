Schnee und Glätte behindern weiterhin den Verkehr

19.03.2018, 09:08 Uhr | dpa

In Thüringen bereiten Schnee und Glätte weiterhin Probleme auf den Straßen. Bis der Winterdienst durchgefahren sei, sollten Autofahrer besonders auf Schneeverwehungen achten, teilte die Polizei in Thüringen am Montagmorgen mit. Durch den starken Wind seien außerdem auch Bäume auf Straßen und Bahnstrecken gefallen. So zum Beispiel bei Schmalkalden und im Wartburgkreis. Die Polizei ging davon aus, dass die Behinderungen voraussichtlich bis zum Mittag beseitigt werden könnten.

Seit Freitag kam es in Thüringen zu insgesamt 315 Unfällen. Ein Großteil davon, sei auf Schnee und Glätte zurückzuführen. 35 Menschen sind dabei verletzt worden, drei Menschen kamen ums Leben.