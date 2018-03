Kita Knirpsenland Oderwitz für Forschergeist geehrt

19.03.2018, 11:09 Uhr | dpa

Ein Storch landet in seinem Nest. Foto: Robert Jaeger/APA/Archiv (Quelle: dpa)

Für ein Storchenprojekt ist die Integrative Kindertagesstätte Knirpsenland in Oderwitz (Landkreis Görlitz) zum Landessieger im bundesweiten Kita-Wettbewerb "Forschergeist 2018" gekürt worden. Die Jury wertete es als spannendes Forschungsprojekt und "gelungenes Beispiel für vorbildliche Bildungsarbeit im frühkindlichen Bereich", wie die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung "Haus der kleinen Forscher" am Montag in Berlin mitteilten.

An der Ausschreibung hatten bundesweit 651 Kitas mit Projekten aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik teilgenommen. Die Landessieger erhalten jeweils ein Preisgeld von 2000 Euro zur Förderung der Bildungsarbeit und sind im Bundesfinale. Am 6. Juni werden die fünf besten Projekte in Berlin gekürt.

Ausgehend von der Frage, ob und wie Störche den Winter überleben, haben die Erzieher der Oderwitzer Kita mit den Kindern ein Jahr lang die Störche auf dem Schornstein einer alten Färberei beobachtet. Die Mädchen und Jungen übernahmen für ein zurückgebliebenes Tier die Patenschaft, informierten sich über Zugvögel und deren Lebensraum, die Lebensbedingungen einheimischer Vögel und die Auswirkungen von Wind und Wetter auf sie.