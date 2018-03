Großeinsatz nach Alarm an Schule wegen verdächtiger Personen

19.03.2018, 12:48 Uhr | dpa

Nach einem Alarm wegen verdächtiger und möglicherweise bewaffneter Personen ist die Polizei am Montag zu einem Großeinsatz an der Gewerblichen Schule in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ausgerückt. "Wir sind mit starken Kräften vor Ort", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen.

An der Suche seien mehrere Einheiten sowie Mitglieder des in Göppingen stationierten SEK beteiligt. Auch ein Hubschrauber der Polizei sei eingesetzt worden. Als Vorsichtsmaßnahme wurde zudem ein Rettungshubschrauber bereitgestellt.

Allerdings seien gut zwei Stunden nach einer intensiven Kontrolle des Schulgebäudes zunächst keine Verdächtigen entdeckt worden, sagte der Sprecher. Schüler und Lehrer seien nach dem Alarm in den Klassenzimmern und anderen Räumlichkeiten geblieben. "Dabei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme", sagte der Sprecher. Der Alarm war gegen 10.00 Uhr ausgelöst worden.

Die Polizei hatte zunächst von einer verdächtigen Person gesprochen. Schulleiter Andreas Petrou sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es sind zwei Personen vermutlich mit einer Waffe gesichtet worden." Die Schule sei nicht evakuiert worden. "Es sind alle, wie es bei so einem Alarm üblich ist, in den Räumen geblieben. Passiert ist bisher nichts und wir hoffen, dass es so bleibt."