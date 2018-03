Polizei klärt Überfallserie in Bremen

19.03.2018, 12:38 Uhr | dpa

Nach fünf bewaffneten Überfällen in Bremen hat die Polizei dem mutmaßlichen Täter das Handwerk gelegt. Ein 20-Jähriger, der im Januar in der Hansestadt drei Discounter, einen Kiosk und eine Apotheke überfallen haben soll, konnte dank mehrerer Hinweise und einer Öffentlichkeitsfahndung gefasst werden, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Bei den Überfällen bedrohte der Täter verschiedene Angestellte mit einer Schusswaffe und konnte so mehrere hundert Euro erbeuten. Der Mann wurde bei einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Er gestand den Angaben zufolge alle Taten.