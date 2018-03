Hotel-Eröffnung "Fontenay": Für Kühne wie kleine "Elphi"

19.03.2018, 14:29 Uhr | dpa

Der Bau des Luxushotels "The Fontenay" in Hamburg ist für den Logistik-Milliardär und Investor Klaus Michael Kühne wie die Errichtung einer "kleinen Elbphilharmonie" gewesen. Angesichts der jahrelangen Bauverzögerungen beim Konzerthaus, das seit Januar 2017 in Betrieb ist, sagte Kühne am Montag bei der offiziellen Eröffnung seines Hotels an der Außenalster: "Ganz so schlimm war es bei uns nicht. Aber wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht." Vieles sei aus dem Ruder gelaufen, es habe ein lange Leidenszeit gegeben, sagte Kühne. Grundsteinlegung war im August 2014, Anfang 2018 hatte ein Wasserschaden eine Eröffnung verhindert. "Aber das vergisst man, wenn es fertig ist", sagte Kühne.

Hoteldirektor Thies Sponholz zeigte sich "positiv überrascht" von der Buchungslage für das Hotel. Am vergangenen Wochenende seien täglich 50 Reservierungen eingegangen. Und die Monate Mai und November schon sehr gut reserviert, ergänzte er. Rund 180 Mitarbeiter sollen sich um die Gäste kümmern, denen 113 Zimmer und 17 Suiten zur Verfügung stehen.