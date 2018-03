Unfälle

Unfall mit Lastwagen: 88-Jährige erliegt ihren Verletzungen

19.03.2018, 16:09 Uhr | dpa

Eine 88 Jahre alte Fußgängerin ist in Karlsruhe an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Ermittler untersuchen noch den Unfallhergang und hoffen auf Zeugen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau war am vergangenen Donnerstagabend aus ungeklärten Gründen vor einen Lastwagen gelaufen, der in einem Rückstau vor einer Ampel stand. Beim Anfahren erfasste er die betagte Frau; sie stürzte und verletzte sich schwer. Am Sonntag erlag sie in ihren Kopfverletzungen, wie es weiter hieß.