Kriminalität

23-Jähriger durch Schüsse in Ludwigshafen schwer verletzt

19.03.2018, 17:58 Uhr | dpa

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Durch mehrere gezielte Schüsse ist ein 23-Jähriger in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige ist ein 30 Jahre alter Albaner, der am Sonntag nach den Schüssen floh, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Auch am Tag nach der versuchten Tötung fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Verdächtigen. Der Verletzte war außer Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Tat teilten die Behörden zunächst nichts mit.