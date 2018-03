Unfälle

Tanklastzug kommt in Buchen von Fahrbahn ab

19.03.2018, 17:58 Uhr | dpa

Aus bisher unbekannter Ursache ist ein Tankzug in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinunter gefahren. Dabei kippte der Anhänger des Tankzuges in einem Acker um, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 22 Jahre alte Fahrer des mit Harnstoff beladenen Tankfahrzeugs wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Bevor der Tankanhänger geborgen wurde, musste zunächst aber der Inhalt abgepumpt werden. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf etwa 50 000 Euro. Die Bundesstraße 27 musste gesperrt werden.