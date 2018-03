Handball

Niederwieser wechselt nach der Saison zu Metzingen

19.03.2018, 19:58 Uhr | dpa

Handballerin Anika Niederwieser von Bundesligist Thüringer HC wird zur kommenden Saison zur TuS Metzingen wechseln. Das teilte der THC am Montagabend mit. "Nach der Verpflichtung von Emily Bölk war es für Anika nur logisch, sich anderweitig zu orientieren", sagte Trainer Herbert Müller. "Wir hatten mit Anika in den zwei Jahren viel Freude, sowohl sportlich, als auch menschlich." Als einen Grund für den Wechsel gaben die Thüringer zudem an, dass die Südtirolerin damit näher an ihrer Heimat wohnen werde.