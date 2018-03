Fußball

Kickers Offenbach gewinnt Derby beim FSV Frankfurt

19.03.2018, 22:38 Uhr | dpa

Aufstiegskandidat Kickers Offenbach hat das Hessenderby beim FSV Frankfurt gewonnen und seinen zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Regionalliga Südwest dadurch gefestigt. Vor 5234 Zuschauern am Bornheimer Hang siegte die Mannschaft von Trainer Oliver Reck am Montagabend beim Drittliga-Absteiger mit 3:1 (2:1). Die Tore für den OFC erzielten Ko Sawada (18. Minute), Maik Vetter (32.) und Dren Hodja per Foulelfmeter (71.). Vito Plut (15.) gelang zwischenzeitlich der Ausgleich für den FSV. Das Spiel musste zu Beginn der zweiten Halbzeit für eine Minute unterbrochen werden (52.), weil im Offenbacher Fanblock Feuerwerkskörper gezündet wurden.