Kriminalität

Plädoyers in Prozess um Explosion in Shisha-Bar erwartet

20.03.2018, 01:19 Uhr | dpa

Vier junge Männer sollen für die Explosion in einer Shisha-Bar in Gießen verantwortlich sein - nun steht der Prozess gegen sie kurz vor dem Ende. Nach zwei Monaten Verhandlung vor dem Landgericht Gießen werden am heutigen Dienstag die Plädoyers erwartet. Angeklagt sind die Männer unter anderem wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung. Der Besitzer der Bar soll die anderen drei beauftragt haben, das Gebäude in Brand zu setzen, um so Versicherungsbetrug zu begehen.

Bei dem Feuer im vergangenen August kam es zur Explosion, das Gebäude wurde schwer beschädigt, mehrere Hausbewohner wurden verletzt. Auch einer der mutmaßlichen Täter, der aus Baden-Württemberg stammt, wurde schwer verletzt.