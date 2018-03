Kommunen

Verhandlung über Staatshaftung für "Altanschließer"-Beiträge

20.03.2018, 01:28 Uhr | dpa

Das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg verhandelt heute über die Rückzahlung rechtswidriger Beiträge der Bürger für alte Kanalanschlüsse. In dem Musterprozess beruft sich ein Bürger auf das Staatshaftungsgesetz aus DDR-Zeiten, das in Brandenburg immer noch gilt. Danach können Verwaltungen zu Schadenersatz verpflichtet werden, wenn einem Bürger rechtswidrig ein Vermögensschaden zugefügt wurde.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im November 2015 geurteilt, dass die von Verbänden erhobenen Beiträge für bereits vor dem Jahr 2000 angelegten Kanalanschlüsse rechtswidrig seien.

Grundstückseigentümer hatten daher einen Zweckverband auf Schadenersatz verklagt und in erster Instanz vor den Landgerichten Cottbus und Frankfurt (Oder) Recht bekommen. Das Landgericht Potsdam hatte eine Klage auf Staatshaftung indes zurückgewiesen. Dem Musterverfahren vor dem OLG wird daher eine besondere Bedeutung zugemessen. Daher wollen betroffene Bürger vor dem Gericht eine Mahnwache abhalten. Das Urteil soll aber voraussichtlich noch nicht am Montag, sondern an einem weiteren Termin verkündet werden.