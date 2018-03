Basketball

Bayern-Basketballer bestreiten erstes Eurocup-Halbfinale

20.03.2018, 01:38 Uhr | dpa

Istanbul (dpa/lby) - Die Basketballer des FC Bayern München wollen heute einen großen Schritt in Richtung Endspiel des Eurocups machen. Der deutsche Erstliga-Spitzenreiter gastiert in der Türkei bei Darussafaka Istanbul und kann den ersten von zwei nötigen Siegen zum Weiterkommen einfahren. Sollte das Team von Trainer Sasa Djordjevic gewinnen, dann könnte es am Freitag in eigener Halle den Finaleinzug perfekt machen. Dann wären die Bayern das zweite deutsche Team, das es in der Historie des zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs in das Endspiel schafft.