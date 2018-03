Polizei

Bußgeldstelle veröffentlicht Bilanz der Verkehrssünder

20.03.2018, 01:48 Uhr | dpa

Die Zentrale Bußgeldstelle stellt am heutigen Dienstag ihre Bilanz für 2017 vor. Die Behörde im Regierungspräsidium Kassel veröffentlicht Zahlen zu Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr und zu Vergehen von Verkehrssündern. In Kassel werden alle Verkehrsverstöße in Hessen erfasst, mit Ausnahme von Frankfurt. Die größte hessische Stadt hat eine eigene Bußgeldstelle. Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten bringen dem Land Hessen pro Jahr etwa 60 Millionen Euro ein. Davon geht ein Teil an die Städte und Gemeinden.

Informieren will die Bußgeldstelle am Dienstag auch über das wiederkehrende Problem mit Rettungsgassen. Immer wieder beklagen Einsatzkräfte, dass in Staus für ihre Fahrzeuge vor allem auf Autobahnen kein Korridor gebildet wird.