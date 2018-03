Tarife

Verdi ruft zu Warnstreik in Schweriner Stadtverwaltung auf

20.03.2018, 02:19 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat als Reaktion auf die festgefahrenen Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen zu weiteren Arbeitsniederlegungen aufgerufen. So soll es heute unter anderem bei der Stadtverwaltung Schwerins zu einem zweistündigen Warnstreik kommen. Wie die Gewerkschaft weiter mitteilte, ist für den Mittag auch in der Amtsverwaltung von Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein mehrstündiger Ausstand geplant. Die Gewerkschaften fordern in der aktuellen Tarifauseinandersetzung sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt und für untere Lohngruppen mindestens 200 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite lehnt das bislang ab. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 15. und 16. April in Potsdam vereinbart.