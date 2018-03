Literatur

Lübeck stellt Entwürfe für erweitertes Buddenbrookhaus vor

20.03.2018

Der geplante Umbau des Buddenbrookhauses in Lübeck nimmt Gestalt an. Das Haus in der Lübecker Altstadt soll um das Nachbargebäude erweitert und die Ausstellung neu konzipiert werden. Dazu hatte die Stadt Lübeck einen europaweiten Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs sollen heute im Lübecker Rathaus vorgestellt werden. Die Herausforderung bestand nach Angaben der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck darin, aus zwei teilweise unter Denkmalschutz stehenden Häusern einen geeinten Museumsraum zu schaffen. Der Umbau des Hauses gehört nach Angaben der Kulturstiftung zu den derzeit größten musealen Bauprojekten in Norddeutschland.