Gesundheit

Höhepunkt der Grippewelle überschritten: Weiter viele Fälle

20.03.2018, 02:38 Uhr | dpa

Der Höhepunkt der heftigen Grippewille scheint zwar überschritten, jedoch haben viele Menschen noch mit der Erkrankung zu kämpfen. Über die jüngste Entwicklung informiert das Landesgesundheitsamt heute in Hannover. In rund der Hälfte aller von Arztpraxen eingesandten Proben wurde das Virus zuletzt nachgewiesen. Von einer Grippewelle spricht man, wenn die Rate über 20 Prozent liegt. Insgesamt registrierte das Landesgesundheitsamt seit Beginn der Influenza-Saison im Oktober knapp 12 000 laborbestätigte Grippefälle in Niedersachsen. 32 Menschen sind bereits nachweislich an Influenza gestorben.