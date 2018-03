Regierung

Land fördert acht Krankenhausprojekte mit Millionen-Summen

20.03.2018, 02:48 Uhr | dpa

Das Land stellt für Krankenhausinvestitionen in diesem Jahr hohe dreistellige Millionen-Summen bereit. Damit soll nach Angaben von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) die hohe Qualität der medizinischen Versorgung für die Menschen in Baden-Württemberg sichergestellt werden. Das Krankenhausbauprogramm soll heute in Stuttgart vom Kabinett beschlossen und anschließend der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Damit werden acht dringliche Bauprojekte im Land gefördert.