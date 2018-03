Wahlen

Verfassungsrichter behandeln Eilantrag zum Wahlalter

20.03.2018, 02:48 Uhr | dpa

Ein Mann sitzt in einer von drei Wahlkabinen und gibt seine Stimme ab. Foto: P. Endig/Archiv (Quelle: dpa)

Im Streit um das auf 16 Jahre gesenkte Wahlalter in Thüringen haben jetzt die Verfassungsrichter das Wort. Sie beschäftigen sich nach Angaben eines Sprechers heute in Weimar mit dem Eilantrag der AfD-Landtagsfraktion gegen das von 18 auf 16 Jahre gesenkte Wahlalter bei Kommunalwahlen. Ob eine Entscheidung der obersten Thüringer Richter fällt, sei noch offen. Das höchste Thüringer Gericht hatte in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit dem Eilverfahren einen Befangenheitsantrag der AfD gegen einen Verfassungsrichter stattgegeben.

Der Antrag gegen den Richter Jens Petermann sei begründet, weil er sich im Internet positiv zum Wahlalter mit 16 geäußert habe, entschied das Gericht. Die verfassungsrechtliche Überprüfung des bereits im Jahr 2015 vom Landtag gesenkte Wahlalter sorgt für Unsicherheit bei der Mitte April stattfindenden Wahl der Landräte, Oberbürgermeister und hauptamtlichen Bürgermeister in Thüringen.