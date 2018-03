Unfälle

Rollerfahrer bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

20.03.2018, 05:48 Uhr | dpa

Bei einem Überholmanöver ist ein Autofahrer in Belm bei Osnabrück mit einem Rollerfahrer zusammengekracht. Der jugendliche Rollerfahrer erlitt am Montag schwerste Verletzungen und musste noch vor Ort notärztlich versorgt werden, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Nach Angaben der Polizei hatte der Autofahrer auf einer Landstraße zum Überholen des Wagens vor ihm beschleunigt und dabei den entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen. Der Autofahrer blieb unverletzt.