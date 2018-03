Tarife

Warnstreik im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein

20.03.2018, 06:58 Uhr | dpa

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes kommt es am Dienstag zu Warnstreiks und Demonstrationen in Schleswig-Holstein. Der gewerkschaftliche Dachverband "dbb Beamtenbund und Tarifunion" hat zu einem landesweiten Warnstreik und Demonstrationen aufgerufen. Geplant ist unter anderem eine Menschenkette in Kiel (1000). Verdi organisiert zudem regionale Warnstreiks in den Städten Kiel, Flensburg und Schleswig. Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert ihre Mitglieder in Kiel, Flensburg und Neumünster zum Warnstreik auf. Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes. Betroffen sein dürften vor allem die Kommunalverwaltungen sowie Bundeseinrichtungen wie das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg und die Zivilverwaltung der Bundeswehr.

Verdi fordern für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Arbeitgeber lehnen den geforderten Mindestbetrag ab. Eine abschließenden Verhandlungsrunde soll am 15. und 16. April stattfinden.