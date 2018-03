Ausstellungen

Sprengel Museum würdigt Fotografen Heinrich Riebesehl

20.03.2018, 07:19 Uhr | dpa

Das Kunstwerk "Twister" vor dem Sprengel Museum in Hannover. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Hannover (dpa/lni) - Während Apollo 12 im November 1969 auf dem Mond landete, porträtierte Heinrich Riebesehl Menschen im Fahrstuhl. Fünf Stunden und 35 Minuten verbrachte der damals 31-jährige Fotograf im engen Aufzug des Verlagshauses der "Neuen Hannoverschen Presse". Mit versteckter Kamera nahm er die Arbeitsweise der Amerikaner Walker Evans und Helen Levitt auf, die in der New Yorker U-Bahn Passanten eingefangen hatten. Die Serie ist noch bis zum 3. Juni in der Ausstellung "1938. Geburtstagsfest mit Gästen" im Sprengel Museum zu sehen. Zugleich erscheint das Künstlerbuch "Menschen im Fahrstuhl". Die Ausstellung würdigt neben Riebesehl die ebenfalls 1938 geborenen Fotografen Josef Koudelka, Boris Mikhailov, Daido Moriyama, Helga Paris und Johan van der Keuken. Für die Besucher ist es auch ein Rundgang durch 60 Jahre Fotografie- und Zeitgeschichte.