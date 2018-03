Ausstellungen

Augsburger Puppenkiste zeigt berühmte Paare an Fäden

20.03.2018, 07:48 Uhr | dpa

Vom legendären Kino-Liebespaar Harold und Maude bis zum Gangsterduo Bonnie und Clyde - das Museum der Augsburger Puppenkiste zeigt in den kommenden Monaten berühmte Paare an Fäden. Dabei werden nicht nur Marionetten des schwäbischen Puppentheaters präsentiert, auch mehrere Bühnen aus dem Ausland haben Leihgaben nach Augsburg geschickt. So werden in der von diesem Mittwoch bis 30. September geöffneten Ausstellung "Berühmte Paare - und ihre Geschichten" auch Adam und Eva, Max und Moritz, Tristan und Isolde sowie Meister Eder und sein Pumuckl vorgestellt.

"Paarkonstellationen faszinieren die Menschheit schon seit der Antike in ihren verschiedensten Formen", betont das Museum. Für die Schau haben das Basler Marionettentheater, das Schubert Theater in Wien, das Mailänder Marionettentheater Carlo Colla & Figli und das Prager Marionettentheater ihre Duos zur Verfügung gestellt. Die deutschen Leihgaben kommen unter anderem von Bühnen aus Magdeburg, Konstanz, Halle, Nürnberg, Berlin und Bad Kreuznach.

Die Augsburger Puppenkiste ist vor wenigen Wochen 70 Jahre alt geworden. In dem Museum "Die Kiste" werden sei 2001 in einer Dauerausstellung die aus den TV-Produktionen bekannten Puppen wie Jim Knopf oder Urmel aus dem Eis sowie Sonderausstellungen gezeigt.