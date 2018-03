Kirche

Vorbereitungen für Beisetzung von Kardinal Lehmann

20.03.2018, 12:48 Uhr | dpa

Vor der Beisetzung von Kardinal Karl Lehmann bereiten sich die Stadt Mainz und das Bistum auf die Trauerfeierlichkeiten vor. Der Gottesdienst im Mainzer Dom wird am Mittwoch (21.3.) auch auf eine Großbildleinwand auf dem Liebfrauenplatz übertragen. Dort sind mehr als 1000 Sitzplätze vorgesehen, wie das Bistum berichtete. Im Dom selbst werden rund 1500 Menschen Platz finden. Zu den Trauergästen zählen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und mehrere Ministerpräsidenten.

Es werde außerdem Monitore und Platz für rund 300 Besucher im Kreuzgang des Doms geben, kündigte das Bistum Mainz an. Der SWR überträgt den Gottesdienst live im Fernsehen.

Lehmann war am 11. März im Alter von 81 Jahren gestorben. Sein Leichnam sollte noch bis zum Dienstagnachmittag in der Augustinerkirche nahe dem Dom aufgebahrt bleiben. In einem Trauerzug wird der Sarg dann am Mittwoch vor dem Gottesdienst in den Dom gebracht. Dort wird Lehmann seine letzte Ruhe in der Bischofsgruft finden. Diese sei dann ab Donnerstag für die Öffentlichkeit zugänglich, sagte ein Bistumssprecher am Dienstag.