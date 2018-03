Streiks

Rund 700 Beschäftigte folgen Warnstreik-Aufruf

20.03.2018, 12:49 Uhr | dpa

Rund 700 Beschäftigte sind am Dienstag in Hanau dem Warnstreik-Aufruf im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gefolgt. Das sagte Verdi-Streikleiterin Natalie Jopen. Es habe eine rege Beteiligung von Mitarbeitern aus Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis gegeben. Der mehrstündige Ausstand sei der Auftakt zu weiteren Aktionen gewesen. Noch in dieser Woche würden Beschäftigte in und um Gelnhausen ebenfalls zu einem Warnstreik aufgerufen. Am Donnerstag soll es der Gewerkschaft zufolge in Südhessen Aktionen geben.

Betroffen von dem Ausstand waren am Dienstag unter anderem 23 von insgesamt 26 Kindertagesstätten in Hanau. Einige Eltern hätten wohl vor verschlossenen Türen gestanden, sagte Jopen. Auch Mitarbeiter der Stadtwerke, der Stadtverwaltung, der Bäderbetriebe Hanau sowie mehrerer Gemeindeverwaltungen im Main-Kinzig-Kreis legten ihre Arbeit nieder und kamen zur Kundgebung nach Hanau.

Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen unter anderem sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die dritte Verhandlungsrunde findet Mitte April in Potsdam statt.